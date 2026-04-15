Gobierno de Tecámac sacrificó a más de 10 mil perros y gatos entre 2019 y 2024

“Algunos estaban desahuciados”, justificó la senadora de Morena, Mariela Gutiérrez, quien reconoce las cifras en un informe de gobierno del municipio de Tecámac

Gustavo Sanchez Benitez

La morenista dio conferencia de prensa este miércoles, luego de que se filtrara un video en el que se observa discutiendo con funcionarios de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem).

Fue la animalista Zyanya Polastri quien difundió el video de la funcionaria, en el que esta argumenta que “hay libros donde se tienen que sacrificar animales”.

“Algunos estaban desahuciados…”, justificó la política en conferencia.

Fue conforme a las normas oficiales mexicanas y porque ya habían sido violentadas diversas personas, que tengo documentado en expedientes

En su tercer informe de gobierno, Mariela Gutiérrez reportó los sacrificios de animales que hubo desde 2019 hasta 2024, que fueron en incremento, al igual que el número de esterilizaciones.

En cuanto a eutanasias, se reportaron 483 en 2019; 526 en 2020; mil 784 en 2021; 2 mil 514 en 2022; 2 mil 778 en 2023; y 2 mil 877 en 2024, para un total de 10 mil 962 sacrificios.

Respecto a esterilizaciones, la morenista reportó 3 mil 600 en 2019; 2 mil 74 en 2020; 4 mil 189 en 2021; 7 mil 622 en 2022; 8 mil 565 en 2023; y 9 mil 953 en 2024, para un total de 36 mil 003.

En el informe también reportó que tan solo en 2024 se atendieron 163 casos de maltrato animal.

La ley permite sacrificar animales sólo en dos casos: enfermedad grave o sufrimiento por accidente o incapacidad, con dictamen de un médico veterinario.