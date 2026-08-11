Gobierno de Yucatán cubrirá gastos de 80 aspirantes a la ENES Mérida para presentar el examen control en CDMX
La ENES Mérida de la UNAM explicó que personal de la Secretaría de Atención a la Comunidad acompañará a las y los aspirantes durante el traslado al Palacio de los Deportes
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