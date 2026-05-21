Tras descarrilamiento, gobierno desembolsa 44 mdp para inspeccionar las vías del Tren Interoceánico
La Línea Z del Tren Interoceánico frenó su servicio de transporte de pasajeros desde el pasado 28 de diciembre, cuando se descarriló en Oaxaca y dejó 13 personas fallecidas.
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