La SEP informó que los recursos impulsarán becas, infraestructura y apoyo docente para garantizar el acceso educativo en la entidad

Victor Hugo Solano

Delgado Carrillo detalló que estos recursos benefician directamente a un millón 722 mil 273 alumnas y alumnos, que cursan estudios en 20 mil 622 escuelas, atendidas por más de 90 mil docentes en la entidad.

Becas, eje central de la política educativa

Dentro de este esquema destacan:

Estas acciones buscan reducir la deserción escolar y asegurar que los estudiantes continúen su formación académica, especialmente en contextos de vulnerabilidad.

Infraestructura escolar y cobertura educativa

Atención al magisterio y educación indígena

Asimismo, mencionó que se atendieron demandas históricas del magisterio estatal, lo que permitió avanzar en acuerdos que buscan fortalecer la estabilidad laboral y profesional de los docentes, pieza clave en el sistema educativo.

La SEP destacó que esta inversión sin precedentes representa un paso decisivo para impulsar el desarrollo social y económico de Chiapas, al colocar a la educación como eje central de la transformación.