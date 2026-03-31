Gobierno destinará 12 mil mdp para fortalecer educación en Chiapas y combatir deserción escolar
La SEP informó que los recursos impulsarán becas, infraestructura y apoyo docente para garantizar el acceso educativo en la entidad
Victor Hugo Solano
Delgado Carrillo detalló que estos recursos benefician directamente a un millón 722 mil 273 alumnas y alumnos, que cursan estudios en 20 mil 622 escuelas, atendidas por más de 90 mil docentes en la entidad.
Becas, eje central de la política educativa
Dentro de este esquema destacan:
Estas acciones buscan reducir la deserción escolar y asegurar que los estudiantes continúen su formación académica, especialmente en contextos de vulnerabilidad.
Infraestructura escolar y cobertura educativa
Atención al magisterio y educación indígena
Asimismo, mencionó que se atendieron demandas históricas del magisterio estatal, lo que permitió avanzar en acuerdos que buscan fortalecer la estabilidad laboral y profesional de los docentes, pieza clave en el sistema educativo.
La SEP destacó que esta inversión sin precedentes representa un paso decisivo para impulsar el desarrollo social y económico de Chiapas, al colocar a la educación como eje central de la transformación.