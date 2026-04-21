Gobierno investiga de qué agencia eran los estadounidenses fallecidos en un accidente en Chihuahua
El domingo se informó que dos oficiales instructores de la Embajada de EU en México murieron cuando el vehículo en que se trasladaban cayó a un barranco, después de un operativo en coordinación con autoridades de Chihuahua
Alejandro Suárez / El Sol de México
El Gobierno está investigando de qué agencia eran los estadounidenses fallecidos el domingo en un accidente, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.
“Sabemos que los agentes de EU si estaban en una operación conjunta en Chihuahua, estamos investigando, pero eso es lo que sabemos hasta el momento”, informó la mandataria.
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