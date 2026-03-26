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Méxicojueves, 26 de marzo de 2026

Gobierno mexicano continúa investigando el origen del derrame en el Golfo

La presidenta aseguró que se le dará apoyo a los pescadores y que las playas del país que fueron afectadas ya están limpias

Montserrat Maldonado

Desde Palacio Nacional, la mandataria dijo que se ha estado trabajando con los pescadores de las zonas afectadas y sostuvo que las playas están en buenas condiciones. 

La presidenta informó que se lleva a cabo un censo de pescadores a quienes se les va a apoyar. 

Pemex dará apoyo a pescadores afectados

De acuerdo con la Semarnat, los apoyos realizados por Pemex incluyen el suministro de 100 mil litros de combustible al municipio de Pajapan; 60 mil de gasolina magna y 40 mil de diésel.

Además de una inversión de 15 millones de pesos por medio del Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA) para la adquisición de materiales de pesca. 

Sumado que a partir del 17 de marzo opera una unidad médica móvil que brinda servicios de salud en las zonas afectadas.

Pemex también señaló que ha incorporado de manera temporal a habitantes de las comunidades afectadas para labores de saneamiento, con el objetivo de mitigar el impacto económico derivado del derrame.

Licenciada en Comunicación y Periodismo por la UNAM. Mexiquense. Reportera de educación, derechos humanos, género y política.

Montserrat Sanchez Maldonado
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