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Méxicomartes, 4 de agosto de 2026

Gobierno niega censura e intervención en lineamientos de audiencias; “no se sancionarán contenidos”, dice Alcalde

La CRT solo intervendrá si no se cumplen tres criterios: que no se publique el código de ética, que no se nombre al defensor de las audiencias y que no se establezca un mecanismo para que la gente pueda presentar quejas, explicó la consejera jurídica de Presidencia

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Laura Arana

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