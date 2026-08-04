Gobierno niega censura e intervención en lineamientos de audiencias; “no se sancionarán contenidos”, dice Alcalde
La CRT solo intervendrá si no se cumplen tres criterios: que no se publique el código de ética, que no se nombre al defensor de las audiencias y que no se establezca un mecanismo para que la gente pueda presentar quejas, explicó la consejera jurídica de Presidencia
Últimas notas:
- Gobierno niega censura e intervención en lineamientos de audiencias; “no se sancionarán contenidos”, dice Alcalde
- Dependencias federales actualizarán cada mes la información sobre contratos públicos, incluidos los de Pemex
- UNAM aplaza hasta el 31 de agosto el inicio de clases para estudiantes de nuevo ingreso en licenciatura