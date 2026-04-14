Gobierno y UNICEF sellan alianza para fortalecer educación y salud infantil en México

El acuerdo busca fortalecer la inclusión, la alimentación saludable y el bienestar integral en escuelas públicas

Redacción / El Sol De México

“Con este convenio formalizamos una colaboración que ya ha dado resultados concretos y que busca consolidar una generación más sana, informada y feliz”, expresó Delgado Carrillo ante autoridades educativas y representantes del organismo internacional.

Estrategia nacional para transformar hábitos y entornos escolares

“La transición hacia una alimentación saludable ha sido más rápida de lo esperado, gracias al respaldo de docentes, madres, padres de familia y estudiantes”, afirmó.

El funcionario también enfatizó la importancia de involucrar a las familias en este proceso, especialmente para dar seguimiento a los resultados de las valoraciones médicas.

“El siguiente paso es generar conciencia en los hogares para que la atención médica sea oportuna y efectiva”, indicó.

UNICEF respalda política de inclusión y bienestar

Carrera Castro destacó que el acuerdo también refuerza la inclusión educativa, especialmente para niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad o en contexto de movilidad humana.

“Si impulsamos la inclusión educativa, también contribuimos a erradicar la pobreza”, afirmó.

Líneas de acción para una educación integral

El convenio establece diversas líneas de trabajo conjunto, entre las que destacan:

Estas acciones buscan consolidar una visión educativa integral que no solo priorice el aprendizaje académico, sino también el desarrollo pleno de niñas, niños y adolescentes.

Con esta alianza, el Gobierno de México y UNICEF reafirmaron su compromiso de no dejar a nadie atrás, colocando a la niñez en el centro de las políticas públicas.