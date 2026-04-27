Godoy presenta plan de justicia de la FGR con enfoque en inteligencia y coordinación

Plantea reestructura institucional, priorización de delitos de alto impacto como la desaparición de personas, extorsión y feminicidio, así como el fortalecimiento científico para combatir la impunidad

Rafael Ramírez / El Sol de México

¿En qué consiste Plan Estratégico de Procuración de Justicia de la FGR?

Asimismo, planteó la consolidación de un servicio profesional de carrera, con personal capacitado y certificado, así como el fortalecimiento del trabajo multidisciplinario y la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

La fiscal también anunció la creación de un sistema informático nacional interoperable, que permitirá compartir información en tiempo real entre autoridades y reducir la fragmentación de datos en las investigaciones.

Respecto a los delitos prioritarios, destacó que el plan pone énfasis en fenómenos como el feminicidio, la extorsión y la desaparición de personas, que serán atendidos con enfoques integrales y perspectiva de género.

“Nunca como ahora tenemos la oportunidad de avanzar hacia la paz y la justicia en el país”, concluyó.