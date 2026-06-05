Gol de Airbnb: así es como la plataforma expande su negocio en México

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Alcalde de Metepec irrumpe en club con escoltas armados; horas después se disculpa

Videos difundidos en redes sociales muestran al alcalde de Metepec, Fernando Flores Fernández, durante una confrontación en el Club Deportivo La Asunción, acompañado por hombres armados que fungían como escoltas. Tras la polémica y los reclamos de socios del recinto, el edil ofreció una disculpa pública, mientras la CODHEM inició una investigación de oficio por posibles vulneraciones a derechos humanos.