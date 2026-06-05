Méxicoviernes, 5 de junio de 2026
Gol de Airbnb: así es como la plataforma expande su negocio en México
El proyecto activista Inside Airbnb comparte en exclusiva con Quinto Elemento Lab una radiografía del negocio de alojamientos de corta estancia en México. Los datos revelan una acumulación de hospedajes, grandes anfitriones empresariales que dominan el mercado y unas cuantas personas que controlan el negocio en localidades específicas. Se identifican, además, las colonias con mayor concentración de alquileres temporales