









Ciudad de Mexico , 29 de marzo de 2026 Ver más periódicos

El material fue inhabilitado para evitar su reutilización. Imagen ilustrativa. / Foto: Fotógrafo Especial / Cuartoscuro.com

Elementos de la Secretaría de Marina, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), localizaron y neutralizaron un laboratorio clandestino dedicado a la producción de metanfetamina en el poblado Las Juntas, municipio de Mocorito, Sinaloa.

A través de un comunicado, la Marina informó que en el sitio fueron destruidos aproximadamente 600 kilogramos de droga terminada, así como diversos precursores químicos utilizados en su elaboración, entre ellos 200 litros de alcohol bencílico, 500 kilogramos de tolueno y 75 kilogramos de sosa cáustica.

El laboratorio contaba con infraestructura suficiente para la producción a gran escala: tinas de hasta mil litros de capacidad, quemadores, cilindros de gas, bombas y utensilios empleados en procesos químicos. Todo el material fue inhabilitado para evitar su reutilización por parte de grupos criminales.

Te puede interesar: El destino final de las drogas incautadas: FGR paga 680 mdp para destruir precursores y fentanilo

El desmantelamiento de laboratorios clandestinos en Sinaloa se ha convertido en una constante en los últimos años. La entidad es considerada uno de los principales centros de producción de drogas sintéticas en el país, particularmente metanfetaminas, debido a su ubicación estratégica, la presencia de redes criminales consolidadas y el acceso a rutas para el trasiego de precursores químicos.