Golpe al crimen organizado: desmantelan narcolaboratorio en Mocorito, Sinaloa
La neutralización del laboratorio clandestino, por parte de la Marina en colaboración con la FGR, representa una afectación económica cercana a 157 millones de pesos
Juan Carlos Rodríguez / El Sol de México
Las autoridades estimaron que este aseguramiento representa una afectación económica cercana a 157 millones de pesos para la delincuencia organizada. Además, señalaron que se evitó la distribución de 15 mil dosis de droga, lo que tendría un impacto directo en la salud pública.
Sinaloa, uno de los principales centros de producción de drogas sintéticas
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Reportero con tres décadas buscando historias incómodas. Me gusta la política, analizar el desempeño gubernamental y la data. Salsero, cruzazulino y paparazzi de mi familia. Amo las biografías y los documentales.