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Méxicodomingo, 29 de marzo de 2026

Golpe al crimen organizado: desmantelan narcolaboratorio en Mocorito, Sinaloa

La neutralización del laboratorio clandestino, por parte de la Marina en colaboración con la FGR, representa una afectación económica cercana a 157 millones de pesos

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Juan Carlos Rodríguez / El Sol de México

Las autoridades estimaron que este aseguramiento representa una afectación económica cercana a 157 millones de pesos para la delincuencia organizada. Además, señalaron que se evitó la distribución de 15 mil dosis de droga, lo que tendría un impacto directo en la salud pública.

Sinaloa, uno de los principales centros de producción de drogas sintéticas

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Reportero con tres décadas buscando historias incómodas. Me gusta la política, analizar el desempeño gubernamental y la data. Salsero, cruzazulino y paparazzi de mi familia. Amo las biografías y los documentales. 

Juan Carlos Rodriguez
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