Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, evalúa posible candidatura por la gubernatura de Michoacán

En su visita al Senado, la edil de Uruapan reiteró su exigencia para que las autoridades no descarten la línea política en la investigación del asesinato de su esposo

Rafael Ramírez / El Sol de México

En entrevista, la edil indicó que aunque no son tiempos electorales, existe efervescencia política en la entidad.

“Estamos haciendo una valoración con el movimiento. No son tiempos electorales; hay muchos que ya están desesperados, queriendo participar. Hay que dejarle esa decisión a la gente”, expresó.

Quiroz agregó que, de buscar el cargo, lo haría bajo una vía independiente.

En paralelo, la alcaldesa reiteró su exigencia de que las autoridades no descarten la línea política en la investigación del asesinato de su esposo.

Señaló que mantiene coordinación con la Fiscalía estatal y la Fiscalía General de la República, y que actualmente se analizan diversos elementos probatorios, incluidos videos que ella misma presentó.

“Es una demanda que vamos a seguir en esa línea junto con la fiscalía. Se está haciendo una serie de investigaciones en cuanto a los videos que presenté y estamos a la espera de resultados”, explicó Quiroz.

“Yo no me atrevería a señalar confirmando algo; sin embargo, es una línea que he pedido que no se deje de lado, porque sabemos que había intereses políticos”, apuntó la esposa de Carlos Manzo.

Indicó que dichas manifestaciones pudieron tener la intención de incomodarla.

“Quizá es su forma de hacer política o de querer hacerme sentir mal. Pero yo no vengo a verlo a él (a Morón), no tengo nada que ver con él”, dijo.

Incluso, no descartó que la actitud pudiera interpretarse como machista, aunque la calificó como parte de prácticas políticas habituales.

Finalmente, Quiroz destacó que su visita al Senado tuvo como propósito principal asistir al evento y saludar al senador Reyes Carmona, con quien —aseguró— su esposo mantenía una relación cercana.