Greenpeace acusa que autoridades sabían con anticipación sobre el riesgo del derrame de crudo en el Golfo

Según la ONG, hubo intentos para contener el derrame pero no fueron suficientes, además de que no hubo información oportuna, así lo describió

Montserrat Maldonado

La agrupación ecologista sostiene que imágenes satelitales muestran que desde principios de febrero diferentes organizaciones alertaron ante la falta de información y la respuesta insuficiente de las autoridades.

Ante ello, Greenpeace señala que pese a la información obtenida por las imágenes satelitales, el derrame continuó activo al menos hasta el 17 de febrero.

Asimismo, se destaca que, a más de un mes del incidente, no se ha identificado públicamente a la empresa responsable ni se ha informado sobre el proceso de compensación por los daños causados al ambiente y a las comunidades afectadas.

“Este nuevo derrame se suma a una serie de eventos que evidencian los riesgos inherentes a las actividades de extracción y transporte de hidrocarburos en el Golfo de México.

Derrame en el Golfo de México

El pasado 24 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar el reciente derrame de petróleo en el Golfo de México. “Ya hay un delito penal en este caso”, subrayó.

La mandataria señaló que ese problema fue ocasionado por un barco privado, y personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) trabaja para limpiar las zonas naturales afectadas.

“No es derrame de Pemex, pero está haciendo todo para la limpieza del océano y playas”, agregó.

De acuerdo a los datos del mapa realizado por comunidades y colectivos de la Red del Corredor Arrecifal del Golfo de México, hay al menos 20 municipios veracruzanos afectados, lo que equivale a prácticamente toda la zona costera del estado.