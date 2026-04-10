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Méxicoviernes, 10 de abril de 2026

Grupo Modelo regalará 500 boletos del Mundial 2026 a ganadores del Mundial Social México

El presidente de Grupo Modelo señaló que se instalarán pantallas móviles para que más personas disfruten de los partidos del Mundial, “y  puedan disfrutarlos en un ambiente de socialización”

Rafael García

Durante la conferencia mañanera, indicó que la única condición para que las y los ganadores reciban este boleto para la justa deportiva que se inaugurará el próximo 11 de junio es que sean mayores de edad.

Mundial Social México 2026 se compone de seis copas de futbol que se llevan a cabo principalmente en las escuelas y comunidades más alejadas. Entre las copas se encuentran categorías paralímpicas y para adultos mayores.

Daniel Cocenzo anunció también que se instalarán pantallas móviles para que más personas disfruten de los partidos del Mundial, “y  puedan disfrutarlos en un ambiente de socialización”.

Agregó que Grupo Modelo equipará 35 mil negocios del país con licencias para transmitir todos los partidos del Mundial, así como con televisores y mobiliario.

Indicó además que se impartirán cursos para las y los vendedores de cerveza, a fin de impulsar la no venta de alcohol a menores.

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