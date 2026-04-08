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Méxicomiércoles, 8 de abril de 2026

Grupo multidisciplinario investiga derrame en el Golfo; Sheinbaum no descarta múltiples causas

La presidenta de México aseguró que las playas afectadas mantienen condiciones seguras y que en breve se presentará un diagnóstico científico con posibles responsabilidades

Juan Carlos Rodríguez / El Sol de México

La coordinación de estos trabajos recae en Rosaura Ruiz, titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, quien encabezará la presentación de resultados una vez que se consolide la información técnica.

Aseguró que antes del periodo vacacional de Semana Santa se realizaron trabajos intensivos para retirar el hidrocarburo de las playas, lo que permitió mantener condiciones seguras para el turismo.

Si hubiera estado contaminado, la gente no hubiera estado en esa circunstancia, ni hubiéramos promovido el turismo en la zona

Aunque aún no hay resultados preliminares oficiales, Sheinbaum reiteró que, en caso de confirmarse irregularidades o responsabilidades, habrá consecuencias.

Reportero con tres décadas buscando historias incómodas. Me gusta la política, analizar el desempeño gubernamental y la data. Salsero, cruzazulino y paparazzi de mi familia. Amo las biografías y los documentales. 

Juan Carlos Rodriguez
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