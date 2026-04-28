Guadalupe Taddei nombra a seis directores nuevos en el INE

La consejera presidenta del INE hizo los nombramientos con base en las atribuciones que le dio la reforma judicial para realizarlo de manera directa, sin pasar por el Consejo General como antes

Rafael García

La consejera presidenta además colocó a Alejandro Romero Millán en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, en lugar de Guadalupe Yessica Alarcón Góngora.

En la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Taddei nombró como titular a Eduardo Hugo Ramírez Salazar, en lugar de Iliana Araceli Hernandez Gómez.

A su vez, Iliana Araceli fue nombrada titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, en lugar de Flor Desirée Flor Hernandez.

Guadalupe Taddei también nombró a Mario Alberto Alejo García como titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, quien llega en lugar de Carlos Alberto Morales Domínguez.

Ayer la consejera presidenta afirmó en conferencia de prensa que todos estos cambios se realizan por motivos personales.

Taddei ratifica a funcionarios que se desempeñaban de manera temporal

Asimismo, la consejera presidenta ratificó como titulares a funcionarios que ya se desempeñaban como encargados, es decir, de manera temporal.

Entre los ratificados se encuentra Roberto Carlos Félix López, quien fue nombrado como director Ejecutivo de Organización Electoral.

Además de Jorge Egren Moreno Troncoso en la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional.

También a Pedro Pablo Chirinos Benítez como director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales.

Así como a José Alberto Pérez de Acha, quien fue nombrado titular de la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UTSI).

Asimismo, Sergio Uzeta Murcio fue nombrado coordinador Nacional de Comunicación Social del Instituto.