Guanajuato es la entidad más peligrosa para personas buscadoras, alertan organizaciones
El asesinato más reciente es el de Patricia Negrete Tafoya, integrante del colectivo Una Promesa por Cumplir
Últimas notas:
- Guanajuato es la entidad más peligrosa para personas buscadoras, alertan organizaciones
- CNDH urge a las cárceles del país implementar protocolos para prevenir discriminación contra población LGBT+
- Suspenderán clases en CDMX por partido de la Selección el 30 de junio; burócratas podrán hacer home office