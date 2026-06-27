elsoldemexico
Méxicosábado, 27 de junio de 2026

Guanajuato es la entidad más peligrosa para personas buscadoras, alertan organizaciones

El asesinato más reciente es el de Patricia Negrete Tafoya, integrante del colectivo Una Promesa por Cumplir

Síguenos en:whatsappgoogle

Montserrat Maldonado

Homicidio de Patricia Negrete Rafoya

WhatsApp Image 2026-06-18 at 7.05.01 PM
Montserrat Sanchez Maldonado
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

9831bb2f-8539-4ba5-9612-748b46561df2
Alejandro Jiménez

Disco duro / Aguas Blancas: herida que no ha cerrado

delia nueva - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Delia Angélica Ortiz

Mi mamá y el sexo / Entre“Jochis” y “cosplay”: el nuevo slang para la diversidad sexual

a1154552-6c2c-4c57-a494-7856e1860862 - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Opinión 51

Rosa Covarrubias / México, ¿y si sí?

image
Eva Makivar

La Crème de la Crème / ¡3-0!

LO+RECIENTE

horoscopelarge

Newsletter

¿Te quedas fuera de la conversación? Mandamos a tu correo el mejor resumen informativo.

CARTONES