Guerra contra el narcotráfico ha dejado 130 mil 178 reportes de personas desaparecidas desde 2006

Del total de personas desaparecidas se han identificado tres grupos: quienes no tienen datos completos, las que presentan actividades y registros después de su fecha de desaparición, y las personas sin registro ni actividad

Montserrat Maldonado

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, destacó que desde 2006 se han reportado 130 mil 178 personas desaparecidas.

De acuerdo con la titular del Secretariado, para cada uno de los tres grupos se ha establecido una estrategia de trabajo diferente.

Cuando los datos no son suficientes, es decir, que se carece del nombre de la persona, sin dirección, teléfono ni lugar de desaparición, entre otros datos fundamentales, se impide la búsqueda.

Para el segundo grupo, aquel que presenta actividades y registros después de su fecha de desaparición, por ejemplo, una persona registrada en 20210 como no localizada, aparece en los registros de vacunación en 2021.