“Ha llegado el cártel inmobiliario al INE”, así reciben representantes de Morena a Taboada como suplente

El panista se estrenó en el INE durante la sesión del Consejo General donde se votarán las modificaciones en el estatuto del PAN para permitir la libre afiliación ciudadana y cambios en el proceso de aceptación.

Rafael García

También se abordará el cumplimiento de sentencias emitidas por las Salas Regionales Monterrey y Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en materia de fiscalización, donde se incluye al PAN.

El representante de Morena en el INE, Guillermo Rafael, advirtió que no es posible que el cártel inmobiliario llegue a este instituto, mientras sacaba una cartulina al respecto.

Al respecto, Santiago Taboada señaló que si de cártel inmobiliario se habla, para eso está Morena.

“Si de crimen, si de narco, si de facturas, si de tráfico de influencias, si de intereses privados hablamos y si de cártel hablamos, el cártel inmobiliario en esta ciudad está en Morena”, dijo durante su participación.

Detalló que ese cártel está representado por el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, “para que le dieran una rentita en Polanco”.