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Méxicolunes, 6 de abril de 2026

Hackeo masivo a Marina expone datos de 640 mil trabajadores portuarios

Especialistas en ciberseguridad advierten que la filtración de la plataforma PIS, operada por la Secretaría de Marina, compromete información sensible de personal con acceso a puertos y aduanas, con riesgos para la seguridad nacional

Juan Carlos Rodríguez / El Sol de México

La estructura de datos filtrada es extremadamente detallada, lo que permite la elaboración de perfiles completos de las personas con acceso a zonas restringidas”, escribió la firma Vecert.

Hasta la mañana de este lunes, ni la Secretaría de Marina ni alguna otra dependencia federal se había pronunciado sobre el presunto hackeo y las medidas a seguir.

Reportero con tres décadas buscando historias incómodas. Me gusta la política, analizar el desempeño gubernamental y la data. Salsero, cruzazulino y paparazzi de mi familia. Amo las biografías y los documentales. 

Juan Carlos Rodriguez
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