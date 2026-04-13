Hallan al alcalde de Taxco y su padre tras operativo por secuestro











Ciudad de Mexico , 13 de abril de 2026 Ver más periódicos

Alcalde de Taxco de Alarcón, Juan Andrés Vega. / Foto: Adriana Covarrubias | El Sol de Acapulco

El presidente municipal de Taxco, Guerrero, Juan Andrés Vega, y su padre, Juan Vega Arredondo, fueron localizados sanos y salvos la tarde de este lunes, luego de que se reportara que el alcalde había desaparecido mientras trataba de localizar a su papá, quien fue privado de la libertad el pasado 11 de abril.

La noticia fue dada a conocer por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien detalló que el operativo de búsqueda involucró a todo el gabinete de Seguridad federal, así como fiscalías y corporaciones policiacas de Guerrero y Estado de México.

Aunque hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre las circunstancias de su localización ni sobre lo ocurrido mientras estaban cautivos, el caso generó inquietud por tratarse del presidente de uno de los tres municipios más importantes de Guerrero y de su padre, quien es director del Hospital IMSS-Bienestar de la demarcación.

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Taxco, conocido por su actividad turística y minera, se ha convertido en los últimos años en un punto estratégico dentro de las dinámicas delictivas en el norte de Guerrero, región que es controlada por La Familia Michoacana, que sostiene una batalla con la banda conocida como Los Tlacos.

Su ubicación geográfica conecta al municipio con rutas clave hacia el centro del país, particularmente hacia el Estado de México y la Ciudad de México, lo que lo vuelve atractivo para organizaciones dedicadas al trasiego de drogas.

Reportes de policías estatales y federales refieren que en la zona de Taxco e Iguala operan células vinculadas a grupos criminales que disputan el control territorial no sólo para el narcotráfico, sino también para actividades como la extorsión, el cobro de piso y el control de mercados locales.