Hallan al alcalde de Taxco y su padre tras operativo por secuestro
El papá del político guerrerense había sido secuestrado el pasado 11 de abril, confirmó el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch
Juan Carlos Rodríguez / El Sol de México
Además de informar que el alcalde y su padres “se encuentran a salvo”, el secretario García Harfuch destacó que “se continuarán las operaciones para detener a los responsables”.
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