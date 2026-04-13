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Méxicolunes, 13 de abril de 2026

Hallan al alcalde de Taxco y su padre tras operativo por secuestro

El papá del político guerrerense había sido secuestrado el pasado 11 de abril, confirmó el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch

Juan Carlos Rodríguez / El Sol de México

Además de informar que el alcalde y su padres “se encuentran a salvo”, el secretario García Harfuch destacó que “se continuarán las operaciones para detener a los responsables”.

Reportero con tres décadas buscando historias incómodas. Me gusta la política, analizar el desempeño gubernamental y la data. Salsero, cruzazulino y paparazzi de mi familia. Amo las biografías y los documentales. 

Juan Carlos Rodriguez
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