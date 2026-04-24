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Méxicoviernes, 24 de abril de 2026

Hay retroceso en el ejercicio periodístico ante avance del autoritarismo en las Américas, advierte SIP

La presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Martha Ramos, señaló que los comunicadores se enfrentan diariamente a la censura, restricciones al acceso a la información y utilización del sistema judicial para silenciar voces críticas

Roxana González

Milei ha tildado a periodistas de pluma mugrosa, mientras que funcionarios del gabinete han calificado el periodismo crítico como operaciones políticas

Asimismo, consideró que los asesinatos, exilio y desplazamiento forzado, así como los cierres de medios y restricciones legales evidencian un deterioro generalizado del entorno para el ejercicio periodístico.

El ejercicio del periodismo y la libertad de expresión en nuestro continente siguen en retroceso, y una reconfiguración autoritaria desde el poder se perfila cada vez con más fuerza

Pese a que el tema llegó a instancias judiciales, el 17 de abril el Tribunal Supremo resolvió, por mayoría, que La Fortaleza puede exigir a los periodistas un carnet oficial.

“En Guayana, el presidente continúa evadiendo conferencias de prensa abiertas, y en Ecuador, el ejército clasificó a los medios como ‘afines’ o ‘críticos’ para condicionar su acreditación”, señaló Ramos.

También durante el último año, subrayó Ramos, la violencia física contra los periodistas se agudizó, mientras en México el acoso judicial y hostigamiento perduran, ignorando las declaraciones gubernamentales de que no existe censura.

En México, los asesinatos de Miguel Ángel Beltrán Martínez y Carlos Castro en un contexto de denuncia de crimen organizado evidencian el alto riesgo constante

Periodista con más de 25 años de experiencia en medios impresos; experta en política exterior y temas migratorios

Roxana Gonzalez
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