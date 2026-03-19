Hijastro de El Mencho sería nuevo líder del CJNG según The Wall Street Journal

Tras la muerte de Nemesio Oseguera, el CJNG atraviesa una reorganización interna en la que su hijastro Juan Carlos Valencia se señala como el posible sucesor

Pablo Rodríguez

De acuerdo con la publicación, el ascenso se habría producido inmediatamente después del funeral de Nemesio Oseguera.

El reportaje también destaca que la transición del mando representa un escenario atípico para la organización criminal, tanto por la nacionalidad del presunto sucesor como por las condiciones internas del CJNG tras la muerte de su fundador.

Sin embargo, de acuerdo con The Wall Street Journal, la transición habría contado con respaldo dentro de la estructura del cártel.

En este contexto, el diario refiere que Rubén Oseguera González, hijo biológico de El Mencho, no pudo asumir el liderazgo.

“El hijo biológico mayor de Oseguera, Rubén Oseguera González, también ciudadano estadounidense nacido en California, no pudo recibir el ascenso: fue condenado a cadena perpetua en un tribunal federal de Washington, D.C., el año pasado”.

En 2021 el departamento de justicia de EU, inició una acusación formal contra él por los cargos de narcotráfico y ofreció una recompensa por cinco millones de dólares.