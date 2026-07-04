Histórica sentencia en Yucatán: condenan a sujeto a 260 años de cárcel

Hace 40 años, Chihuahua dejó de ser el escenario de una elección estatal para convertirse en el epicentro de una crisis que transformó la política mexicana. El llamado verano caliente enfrentó a ciudadanos, partidos, empresarios y la Iglesia con un régimen que parecía inamovible, y terminó por acelerar los cambios que abrieron paso a la alternancia democrática
Kevin Noé Vega Márquez, ingeniero aeronáutico, asume un puesto clave en manufactura de integración vehicular dentro de la compañía que desarrolla tecnología para vuelos espaciales suborbitales y orbitales