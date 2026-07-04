Histórica sentencia en Yucatán: condenan a sujeto a 260 años de cárcel

MÉXICO

1986: el verano caliente que cambió a Chihuahua y a México

Hace 40 años, Chihuahua dejó de ser el escenario de una elección estatal para convertirse en el epicentro de una crisis que transformó la política mexicana. El llamado verano caliente enfrentó a ciudadanos, partidos, empresarios y la Iglesia con un régimen que parecía inamovible, y terminó por acelerar los cambios que abrieron paso a la alternancia democrática