Méxicosábado, 4 de julio de 2026

Histórica sentencia en Yucatán: condenan a sujeto a 260 años de cárcel

El Poder Judicial impuso una sentencia sin precedentes en Yucatán, al superar por amplio margen las condenas más altas que habían sido impuestas en la entidad

Héctor Moreno / Corresponsal

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