Honran la memoria de Margarita Maza Parada con billete de Lotería
Desde Guelatao de Juárez, Oaxaca, la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, develó el billete conmemorativo diseñado en el marco del Sorteo Zodiaco Especial No. 1740
Jorge Morales
Se llevará a cabo la noche del domingo 29 de marzo de 2026, a las 20:00 horas y será transmitido en vivo por el canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.
Periodista y comunicólogo por la UNAM. Me gusta la novela negra, en especial la mexicana. Trabajo en medios desde 2023 y desde 2025 soy redactor en El Sol de México. También me gusta saber algo de todo, y si puedo hacer cualquier cosa mientras escucho música es mejor.