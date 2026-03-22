elsoldemexico
Méxicodomingo, 22 de marzo de 2026

Honran la memoria de Margarita Maza Parada con billete de Lotería

Desde Guelatao de Juárez, Oaxaca, la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, develó el billete conmemorativo diseñado en el marco del Sorteo Zodiaco Especial No. 1740

Jorge Morales

Se llevará a cabo la noche del domingo 29 de marzo de 2026, a las 20:00 horas y será transmitido en vivo por el canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.

Periodista y comunicólogo por la UNAM. Me gusta la novela negra, en especial la mexicana. Trabajo en medios desde 2023 y desde 2025 soy redactor en El Sol de México. También me gusta saber algo de todo, y si puedo hacer cualquier cosa mientras escucho música es mejor.

Jorge Morales - YESICA CADENA
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

image
Betty Zanolli

Rumbo a la demolición cultural de Occidente (VI)

image
Felipe Arizmendi

Conversión eclesial: los pobres

image
Flor María Yáñez Álvarez

Cuba no es cualquier país

image
Joel Hernández Santiago

Hojas de papel volando / La ‘maldita primavera’ en Guelatao

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES