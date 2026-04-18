Hospitalizan al exprocurador Jesús Murillo Karam por derrame cerebral

El exprocurador se encontraba en prisión domiciliaria debido a sus problemas de salud, por lo que fue trasladado a un nosocomio, informaron fuentes judiciales

Ariadna Lobo

Jesús Murillo Karam, exprocurador general de la República, fue hospitalizado debido a un derrame cerebral, informaron fuentes judiciales.

El exprocurador se encontraba en prisión domiciliaria debido a sus problemas de salud, ya que enfrenta un proceso por su presunta responsabilidad en la tortura de testigos por el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Igual, Guerrero, en 2014.

Hasta el momento, el estado de salud del también exgobernador de Hidalgo se reporta como delicado.

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En octubre de 2022, Murillo Karam estuvo en terapia intensiva luego de una cirugía por complicaciones de salud, esa fue la décima vez que el exfuncionario tuvo que ser atendido por problemas de salud desde su detención.