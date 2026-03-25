La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados consideró que en México hay otras preocupaciones sociales, como la seguridad, medicinas, y carreteras seguras

Atzayacatl Cabrera / El Sol de México

Asimismo, aunque reconoció el derecho de la Presidenta a enviar iniciativas al Congreso, puntualizó que el Congreso también tiene el derecho a evidenciar las preocupaciones sociales y la realidad del país.

La diputada presidenta recordó que la Cámara de Diputados está en espera de que el Senado discuta y, en su caso, apruebe el Plan B electoral para comenzar a discutirlo.

También puntualizó que una vez que la minuta llegue a San Lázaro será enviada a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Reforma Político-Electoral.