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Méxicomiércoles, 25 de marzo de 2026

No hay una exigencia social para revocar el mandato de Sheinbaum: Kenia López

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados consideró que en México hay otras preocupaciones sociales, como la seguridad, medicinas, y carreteras seguras

Atzayacatl Cabrera / El Sol de México

Asimismo, aunque reconoció el derecho de la Presidenta a enviar iniciativas al Congreso, puntualizó que el Congreso también tiene el derecho a evidenciar las preocupaciones sociales y la realidad del país.

La diputada presidenta recordó que la Cámara de Diputados está en espera de que el Senado discuta y, en su caso, apruebe el Plan B electoral para comenzar a discutirlo.

También puntualizó que una vez que la minuta llegue a San Lázaro será enviada a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Reforma Político-Electoral.

Poeta y periodista que navega entre versos y datos duros. Reportero de Presidencia; también le sigo los pasos al Legislativo.

Atzayacatl Cabrera
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