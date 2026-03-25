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Méxicomiércoles, 25 de marzo de 2026

Huelga en la compañía hulera Tornel: representantes de la empresa no se presentaron a la mesa de diálogo

A un mes de la huelga no hay respuesta empresarial, denunció el secretario del Sindicato, Gerardo A. Meneses Ávila

Bertha Becerra / El Sol de México

Informaron que durante la sesión dejaron constancia formal de la no comparecencia de la parte patronal. La calificaron como acto de desintéres e incumplimiento que obstaculiza el proceso de conciliación que impulsa la autoridad laboral.

El conflicto laboral en Tornel impacta directamente a dos mil familias y a más de 20 mil empleos indirectos a nivel nacional.

Este recuento se hizo el domingo 22 de marzo, en el que los 883 trabajadores votaron a favor del paro de actividades y el resultado legitimó el movimiento de huelga.

“El diálogo social y la legalidad son la única vía para la solución de conflictos laborales”. escribió.

Seis décadas de reportera y contando. La lectura es mi vicio. Cubro las informaciones del mundo del trabajo y agropecuario.

Bertha Becerra
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