Huelga en la compañía hulera Tornel: representantes de la empresa no se presentaron a la mesa de diálogo
A un mes de la huelga no hay respuesta empresarial, denunció el secretario del Sindicato, Gerardo A. Meneses Ávila
Bertha Becerra / El Sol de México
Informaron que durante la sesión dejaron constancia formal de la no comparecencia de la parte patronal. La calificaron como acto de desintéres e incumplimiento que obstaculiza el proceso de conciliación que impulsa la autoridad laboral.
El conflicto laboral en Tornel impacta directamente a dos mil familias y a más de 20 mil empleos indirectos a nivel nacional.
Este recuento se hizo el domingo 22 de marzo, en el que los 883 trabajadores votaron a favor del paro de actividades y el resultado legitimó el movimiento de huelga.
“El diálogo social y la legalidad son la única vía para la solución de conflictos laborales”. escribió.
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