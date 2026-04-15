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Méxicomiércoles, 15 de abril de 2026

IA ha mejorado el desempeño académico del 70% de los universitarios en México, según encuesta

La SEP dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional “Uso y percepciones sobre la IA Generativa en la Educación Superior en México”

Rafael García

Según esta encuesta, el 60 por ciento de los alumnos y profesores analizados reportaron utilizar la IA en la escuela al menos una vez por semana, mientras que el 25 por ciento lo hace una vez por mes.

Del total de alumnos y profesores que participaron en la encuesta realizada por la SEP, 69.7 por ciento de los hombres y 62.7 de las mujeres utilizan la IA.

Las universidades donde más se reportó que sus alumnos utilizan IA son las Tecnológicas y Politécnicas con el 67 por ciento, y las Interculturales con el 49 por ciento.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, aseguró que con estos resultados queda claro que la IA ya está integrada en múltiples dimensiones de la vida académica. 

Por ello, destacó, el desafío ahora es cómo se integra a la vida académica de manera responsable, con sentido educativo y con una visión de largo plazo.

Adelantó que se abrirán espacios de diálogo con las comunidades educativas para analizar las implicaciones de la Inteligencia Artificial dentro del sistema educativo. 

Se avanzará en el establecimiento de principios y lineamientos claros para el uso de la Inteligencia Artificial en la educación superior, concluyó Mario Delgado.

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