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Méxicolunes, 13 de abril de 2026

ICE detiene a Rafael Zaga Tawil, empresario vinculado a un presunto fraude del Infonavit

Rafael Zaga Tawil fue detenido por autoridades migratorias en Estados Unidos y permanece bajo custodia en Florida

Pablo Rodríguez

El empresario mexicano Rafael Zaga Tawil fue detenido en Estados Unidos por autoridades migratorias y permanece bajo custodia en Florida.

En dicho año un juez giró una orden de aprehensión en su contra y de su hijo, Elías Zaga Hanono. No obstante, en 2023 un tribunal federal revocó dichas órdenes.

El origen del caso se remonta a 2014, cuando el Infonavit, entonces encabezado por Alejandro Murat, firmó contratos con la empresa Telra Realty para desarrollar programas de movilidad hipotecaria y regularización de cartera.

En 2017, durante la administración de David Penchyna, el consejo de administración del instituto decidió cancelar dichos contratos al considerar que su adjudicación había sido irregular.

Apasionado del arte, la cultura y la lectura, disfruto la música y la capoeira. Reportero interesado en derechos humanos y libertad de expresión

Pablo Javier Rodriguez Juarez
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