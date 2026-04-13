ICE detiene a Rafael Zaga Tawil, empresario vinculado a un presunto fraude del Infonavit
Rafael Zaga Tawil fue detenido por autoridades migratorias en Estados Unidos y permanece bajo custodia en Florida
Pablo Rodríguez
El empresario mexicano Rafael Zaga Tawil fue detenido en Estados Unidos por autoridades migratorias y permanece bajo custodia en Florida.
En dicho año un juez giró una orden de aprehensión en su contra y de su hijo, Elías Zaga Hanono. No obstante, en 2023 un tribunal federal revocó dichas órdenes.
El origen del caso se remonta a 2014, cuando el Infonavit, entonces encabezado por Alejandro Murat, firmó contratos con la empresa Telra Realty para desarrollar programas de movilidad hipotecaria y regularización de cartera.
En 2017, durante la administración de David Penchyna, el consejo de administración del instituto decidió cancelar dichos contratos al considerar que su adjudicación había sido irregular.
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