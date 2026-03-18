Impedimento de paso de sonido de la CNTE al Zócalo fue por seguridad: Secgob

La SEP y la Secretaría de Gobernación federal llamaron a la CNTE a mantener el diálogo y realizar una movilización pacífica tras la confrontación entre el magisterio y la Secgob

Rafael García

La policía de tránsito impidió el paso de una camioneta con bocinas de la CNTE esta mañana como medida para garantizar la seguridad de manifestantes y ciudadanía, aseguró la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (Secgob).

“Se intentó el ingreso de vehículos, por lo que el personal de tránsito intervino para garantizar la seguridad de las y los manifestantes y de la ciudadanía”, señaló en un comunicado.

La dependencia manifestó que el equipo de audio se encontraba en proceso de colocación al mismo tiempo que arribó el contingente, por lo que se registró la diferencia.

El secretario de Gobierno local, César Cravioto Romero, hizo un llamado a que se respeten los acuerdos establecidos.

El mitin se llevó a cabo una hora después de lo previsto en el templete que el Gobierno capitalino utilizó para fines musicales en días pasados, con el sonido de las autoridades.

SEP y Segob llaman al diálogo a la CNTE

Además, indicó que se trabaja de manera continua para el fortalecimiento de la educación pública.