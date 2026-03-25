INAH Yucatán diagnostica daños en monumentos del Paseo de Montejo tras movilizaciones del 8M

Especialistas del Instituto detectan afectaciones en esculturas históricas; algunas requerirán limpieza puntual y otras un proyecto integral de restauración

Victor Hugo Solano

Cabe recordar que este monumento ya había sido intervenido entre 2016 y 2017 para corregir problemas de conservación; no obstante, en ese momento no se implementaron medidas de protección directa como las aplicadas en las otras esculturas.

El organismo enfatizó que cualquier intervención deberá ser realizada por personal especializado en restauración, con el objetivo de evitar daños mayores derivados de procedimientos inadecuados.

Este caso reabre el debate sobre la necesidad de conciliar el derecho a la protesta con la protección del patrimonio cultural, así como la importancia de contar con protocolos de atención inmediata que reduzcan el impacto en monumentos históricos.