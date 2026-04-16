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Méxicojueves, 16 de abril de 2026

Inauguran en Jalisco centro sanitario para dar seguimiento al gusano barrenador en Occidente

El gobierno federal próximamente pondrá en marcha la planta de moscas estériles en Metapa, Chiapas

Bertha Becerra / El Sol de México

El nuevo COES se suma a los que ya funcionan en Tamaulipas y San Luis Potosí, que operan desde el pasado mes de marzo en Ciudad Victoria y Rio Verde, respectivamente.

Por su parte, el director general del ASICA, Armando César López Amador, habló del trabajo constante en coordinación con el gobierno federal, en beneficio de los ganaderos jaliscienses.

Del COES-CP, aseguró que lo integra un equipo interdisciplinario de médicos veterinarios, ingenieros agrónomos, biólogos y analistas, cuyo trabajo es dar seguimiento a la información que se genera en el campo.

Seis décadas de reportera y contando. La lectura es mi vicio. Cubro las informaciones del mundo del trabajo y agropecuario.

Bertha Becerra
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