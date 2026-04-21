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Méxicomartes, 21 de abril de 2026

Inauguran hospital de especialidades del IMSS que fue “elefante blanco” en Campeche

Zoé Robledo, director de la institución, destaca aportaciones de la presidenta Sheinbaum al sector salud y Layda Sansores le dedica un corrido

José Landa / Corresponsal

Esta es la primera unidad en la región sureste, que con los servicios hospitalarios, quirúrgicos y de urgencias al 100 por ciento, llevan ya más de tres mil consultas otorgadas, 112 cirugías y 61 nacimientos para usuarios, agregó la funcionaria.

El corrido del “Elefante Blanco”

Por su parte, la gobernadora Sansores San Román agradeció a la presidenta Sheinbaum y dijo que el nuevo hospital superó sus expectativas.

Agregó que el terreno y la construcción estuvo en litigio hasta la anterior administración, pero lo resolvió el actual gobierno estatal, pero los equipos adquiridos entre 2012 y 2014 se destruyeron todos.

La gobernadora le dedicó un corrido a la presidenta Sheinbaum.

“Esta es la historia de un elefante blanco, / el relato de una gran acción, / del hospital que estaba abandonado. / Ahí Layda, Juan Pedro y Pablo / pusieron el corazón”, dice la canción.

“Lleno de murciélagos, basura y cajas, / que alguien le eche ganas y que salga al quite, / alguien incansable que a todos alienta, / para eso solo nuestra presidenta…”

“No anda buscando culpables, / anda buscando ayudar, / porque un pueblo que da petróleo / también merece hospital”, enfatiza.

Una historia de terror

También hubo Unidades Médicas Ambulatorias (UMA) y los hospitales rurales Coplamar para personas sin seguridad social en los años 80.

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