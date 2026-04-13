Incendio en relleno sanitario de Campeche prende alarma ambiental por contaminación

Un incendio en el basurero municipal de Ciudad del Carmen genera alarma por la contaminación del manto freático, manglares y aire

José Landa / Corresponsal

“Se están contaminando el manto freático, las aguas, el manglar, el aire, dañando la salud”, expuso Quej González a Organización Editorial Mexicana (OEM).

Recientemente hubo un incendio en ese lugar situado en el kilómetro 22 de la carretera Carmen–Puerto Real, cuyo humo, según los pobladores, se sentía a kilómetros.

Fue durante la administración del alcalde Oscar Rosas González que el Cabildo dio la licitación MCC/UA/004/2020 a S.O.S. de la Isla el 20 de noviembre de 2020.

Permisos podrían estar vencidos

El ayuntamiento funge como autoridad reguladora y sería la encargada de revocar el permiso, según la convocatoria publicada en el Periódico Oficial del Estado el cuatro de noviembre de 2020, dieciséis días antes de la sesión del Cabildo.

Según dicha convocatoria se necesitó contar con mínimo 50 millones de pesos para operar, y con equipos de más de 25 millones de pesos.

Crisis ambiental y de salud

El problema va más allá del siniestro pues forma parte de un conjunto de contaminantes por los desechos de las viviendas, empresas y depredadores pesqueros, según Quej González.

“Semarnat y Profepa no regulan, deberían impedir basureros a cielo abierto en terrenos bajos. Parece un basurero clandestino rodeado de mangle”, agregó.

Impactos de la contaminación

Empresa coincide con la ONG

Reconoce que entró a trabajar a un terreno con “contaminación causada por lixiviados del basurero y cementerios-

Sumado a lo anterior, el dirigemnte denunció que “se usa el mangle como técnica pesquera: lo talan y lo tiran en mar abierto. Allí crecen los peces. A los dos meses regresan los depredadores a pescarlos, y las autoridades son omisas”.