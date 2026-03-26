INE aprueba al PAN abrir candidaturas a ciudadanos

También se aprobó establecer un mecanismo de alternancia de género para ocupar la presidencia del partido

Rafael García

Además, aprobó establecer un mecanismo de alternancia de género para ocupar la presidencia del partido.

Lo anterior fue aprobado cinco meses después durante la sesión del Consejo General del INE.

Para registrarse a esta precandidatura será necesario no ser persona deudora alimentaria y no haber ejercido violencia familiar o doméstica, acreditada por la autoridad competente.

Así como no haber sido condenado o condenada por delito sexual, contra la libertad sexual, intimidad corporal o cualquier agresión de género en el ámbito privado y público.

Asimismo, se solicitará manifestación por escrito de cualquier aspirante, de buena fe y bajo protesta de decir verdad, respecto a no encontrarse en ninguno de los casos anteriores.

Asimismo, el PAN podrá negar o cancelar el registro a cualquier aspirante o precandidato que cuente con vínculos con grupos de la delincuencia organizada.

Indican que el método de designación directa sólo se realizará por causas de fuerza mayor como muerte o renuncia de un candidato previamente elegido.

Además, con el fin de garantizar el principio constitucional de paridad de género, se aprobó un mecanismo de alternancia de género para ocupar la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PAN.

En caso de este último ser electo, la siguiente convocatoria deberá abrirse exclusivamente para mujeres.

Fue rechazada una propuesta de la consejera Carla Humphrey para acciones afirmativas para las mujeres.

El representante suplente del PAN, Santiago Taboada, agradeció la aprobación de esta reforma estatutaria, pues indicó que representa avances en materia política de género.

“Para nosotros implica también un replanteamiento, no solamente en la manera de elegir a nuestros candidatos, sino también en garantizar este acceso y sobre todo la alternancia en el partido”, dijo.

Este sábado el presidente nacional del PAN, Jorge Romero, aseguró que los candidatos para el proceso electoral de 2027 serán elegidos este verano.