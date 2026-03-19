INE multará a partidos políticos con más de 10 mpd por afiliaciones sin consentimiento 

Los partidos denunciados no presentaron los medios de prueba para demostrar que la afiliación se hizo con su consentimiento

Rafael García

Según lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), estas denuncias fueron interpuestas ante el instituto del 1 de junio al 3 de septiembre de 2018.

El instituto ordenó que, tras llevar a cabo la eliminación de las personas denunciantes de este padrón, avisara a los involucrados, a fin de corroborar la cancelación del registro.