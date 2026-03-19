elsoldemexico
Méxicojueves, 19 de marzo de 2026

INE multará a partidos políticos con más de 10 mpd por afiliaciones sin consentimiento 

Los partidos denunciados no presentaron los medios de prueba para demostrar que la afiliación se hizo con su consentimiento

Rafael García

Según lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), estas denuncias fueron interpuestas ante el instituto del 1 de junio al 3 de septiembre de 2018.

El instituto ordenó que, tras llevar a cabo la eliminación de las personas denunciantes de este padrón, avisara a los involucrados, a fin de corroborar la cancelación del registro.

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

d72899eb-6832-4d6f-b042-11530f5b3c50
Juan Veledíaz

Fuera de Agenda / Nuevo aviso del Comando Norte

image
COMEXI

China hacia 2030: XV Plan Quinquenal

image
HR Ratings

Volatilidad en el precio del petróleo y sus implicaciones en las finanzas públicas del Gobierno Federal

image
Pedro Peñaloza

La venganza

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES