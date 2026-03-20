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Méxicoviernes, 20 de marzo de 2026

INE niega retiro de 16 promocionales del PT y Morena en Coahuila

Las denuncias fueron presentadas por el PRI y el PAN, sin embargo, el INE resolvió que los promocionales era de índole general

Rafael García

En el caso de lo denunciado por el PAN en contra de Morena, el INE determinó que dos de los nueve promocionales eran de índole general y, el resto, fueron denunciados fuera de tiempo.

El INE determinó que dos de ellos son de interés general, sin que existan llamados expresos al voto, ni alusiones a persona candidata alguna.

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