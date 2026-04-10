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Méxicoviernes, 10 de abril de 2026

INE se reúne con partidos para combatir actos anticipados de campaña

La reunión se realizó con el objetivo de crear lineamientos orientados a prevenir estas prácticas.

Rafael García

La reunión se realizó con el objetivo de crear lineamientos orientados a prevenir prácticas que pudieran interpretarse como actos anticipados de campaña.

También se destacó la experiencia del Proceso Electoral Federal 2023-2024, en el que se registraron procedimientos atípicos que generaron controversia y múltiples quejas.

“Esto subraya la necesidad de anticipar medidas que salvaguarden la equidad en la contienda rumbo al Proceso Electoral Federal 2026-2027 y los procesos concurrentes en diversas entidades del país”, indicó el órgano en un comunicado.

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