INE solicita reunión con diputados y senadores para posponer elección judicial de 2027; advertirá riesgos

Entre los riesgos, destacó el costo adicional, la dificultad para separar las casillas y a los representantes de partidos políticos, así como los tiempos electorales para radio y televisión

Rafael García

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Habló también de las dificultades para definir dos modelos distintos de boletas electorales.

La consejera presidenta del INE explicó también que, si se tiene el mismo día ambas elecciones, deberán buscarse bodegas adicionales para colocar la documentación electoral por separado.

Además, señaló otro problema: los tiempos de propaganda en radio y televisión para ambos procesos, pues no alcanzarían a promocionarse todos los candidatos.

Guadalupe Taddei reconoció que la reutilización de los recursos, mamparas, material y personal sería la principal ventaja de separar los procesos electorales.

Pues aseguró que, de celebrarse en un mismo día, tendrían que utilizarse dobles materiales.