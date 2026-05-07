Infancias en contexto de pobreza y exclusión, las más afectadas con modificación de calendario escolar: Mexicanos Primero
La organización Mexicanos Primero expuso que reducir el calendario urgente reduciría aún más la desigualdad educativa
Rafael García
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