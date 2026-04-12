Informalidad laboral, el reto que deberán enfrentar las empresas en los próximos cuatro años

Debido a la falta de un seguro de desempleo robusto y universal, las personas ingresan al sector informal inmediatamente si un trabajo formal no está disponible

Bertha Becerra / El Sol de México

Del Castillo Román dijo que el país entra en una nueva etapa demográfica. Se terminó el bono demográfico, la afluencia masiva de jóvenes que ingresaban al mercado laboral llegó a su fin.

México enfrenta una alta tasa de informalidad

Explicó el ejecutivo de Adecco que si bien las tendencias globales influyen en el mercado, las realidades estructurales de México, específicamente la tasa de informalidad que ronda entre el 54 y 56 por ciento y los cambios demográficos, “dictan las reglas del juego”.

Subrayó que comprender estas dinámicas es vital para cualquier estrategia de talento específica hacia 2030. En cuanto a la informalidad laboral que es el gran competidor del empleo formal, señaló que “es otro de los retos para las empresas en el país”.

Aunque el empleo informal implica riesgos como la falta de seguridad social, ahorro para el retiro o acceso a crédito para vivienda, para muchas personas representa una solución inmediata ante la necesidad de ingresos.

“Esto obliga a las empresas a reinventar su propuesta de valor laboral, comunicando de manera más efectiva los beneficios de la formalidad”, precisó Del Castillo Román.

Nuevos beneficios para competir por talento

Se deben incluir beneficios de salud integrales como telemedicina y apoyo a la salud mental, y dada la saturación del IMSS, el acceso privado a la salud es un diferenciador premium.

De acuerdo con el estudio, este tipo de iniciativas no solo mejoran la experiencia del empleado sino que también pueden reducir la rotación laboral hasta en un 20 por ciento.

Del reclutador del futuro, se señala que deberá combinar habilidades tecnológicas, esto es análisis de datos y capacidades humanas.