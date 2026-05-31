Informe de Sheinbaum en Monumento a la Revolución: minuto a minuto del mensaje a dos años de su triunfo electoral
Hasta el momento, la Presidenta ha encabezado seis ejercicios públicos de rendición de cuentas desde 2024
Pablo Rodríguez y Rafael Ramírez / El Sol de México
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