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Méxicodomingo, 31 de mayo de 2026

Informe de Sheinbaum en Monumento a la Revolución: minuto a minuto del mensaje a dos años de su triunfo electoral

Hasta el momento, la Presidenta ha encabezado seis ejercicios públicos de rendición de cuentas desde 2024

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Pablo Rodríguez y Rafael Ramírez / El Sol de México

Sheinbaum informe
Ciudadanos se dirigen hacia el Monumento a la Revolución para presenciar al segundo informe de gobierno de Sheinbaum - Foto: Maximiliano Pérez / La Prensa
Revolución
Los presenten aguardan la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum - Foto: Laura Lovera / El Sol de México
Sheinbaum
Simpatizantes de Morena se reúnen en el Monumento a la Revolución para escuchar el informe de la presidenta - Foto: Laura Lovera / El Sol de México
SIMPATIZANTES
Con banderas y pancartas, los simpatizantes se hacer presentes en las inmediaciones del Monumento a la Revolución - Foto: Ernesto Rodríguez / El Sol de México
Shienbaum informe
Simpatizantes de diferentes entidades del país se hacen presentes en el Monumento a la Revolución para el segundo informe de Sheinbaum - Foto: Ernesto Rodríguez / El Sol de México
Sheinbaum informe
Simpatizantes acuden al segundo informe de rendición de cuentas de Claudia Sheinbaum - Foto: Ernesto Rodríguez / El Sol de México
simpatizantes
Ciudadanos se dirigen al Monumento de la Revolución - Foto: Ernesto Rodríguez / El Sol de México
Pablo Javier Rodriguez Juarez
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