Infraestructura y fortalecimiento de seguridad fronteriza, prioridades del Grupo Binacional México y EU

Autoridades de ambos países acordaron una inspección conjunta de mercancías, así como la modernización de sistemas aduanales

Bertha Becerra / El Sol de México

Señaló que también se revisaron avances en diversos proyectos clave a lo largo de la frontera: el fortalecimiento del Puente Internacional III en Nuevo Laredo, en Tamaulipas, que se considera uno de los principales nodos comerciales entre ambos países.

Así como el desarrollo de nuevos cruces como Otay Mesa II, en Tijuana y proyectos logísticos en zonas como Piedras Negras, en Coahuila y Matamoros, Tamaulipas.

“Estas obras buscan incrementar la capacidad operativa y reorganizar el flujo de mercancías y permitir una distribución más eficiente del tráfico entre cruces fronterizos”.

Enfoque de seguridad y comercio

El académico destacó que la articulación del enfoque de seguridad y el comercio implica mayores exigencias regulatorias para empresas y operadores logísticos.

La vinculación del crimen organizado con terrorismo introduce riesgos legales y financieros más severos, incluyendo posibles sanciones por vínculos indirectos en cadenas de suministro.

“Esto obliga a fortalecer la gestión de mecanismos de cumplimiento, trazabilidad y debida diligencia en el comercio bilateral y en las actividades financieras”, consideró el académico de El ColeF.

Destacó que para México el reto es doble. Por un lado, debe garantizar la competividad de su sector exportador, altamente dependiente del mercado estadounidense, ya que cerca del 80 por ciento del comercio es con Estados Unidos.

Por otro lado, necesita adaptarse a un entorno donde la seguridad nacional se convirtió en un componente central de la política económica regional.

“En este contexto, la frontera se consolida como un espacio clave de gobernanza, donde convergen intereses económicos, políticos y de seguridad”, dijo el doctor Ramos García.