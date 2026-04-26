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Méxicodomingo, 26 de abril de 2026

Inician consulta pública para modernización de carretera Toluca–Tejupilco en zona ambiental protegida

En esta región existen especies de valor ambiental como la mariposa monarca, el ajolote de arroyo y la lagartija Sceloporus grammicus, además de ecosistemas de bosque de pino y pino-encino

Gloria López / El Sol de México

Señalan impacto ambiental

Estas medidas buscan prevenir, reducir, remediar o compensar los impactos ambientales, conforme a lo establecido en la legislación vigente, y que serán determinantes para la autorización final del proyecto.

Reportera de la CDMX. Cubro temas de género, política, derechos humanos y de la diversidad sexual.

Gloria Lopez
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