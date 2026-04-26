Inician consulta pública para modernización de carretera Toluca–Tejupilco en zona ambiental protegida

El municipio de Temascaltepec concentra un área natural protegida del Estado de México. / Foto: Crisanta Espinosa Aguilar / Cuartoscuro.com

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) inició el 22 de abril el proceso de consulta pública para modernizar la carretera Toluca–Tejupilco, una obra de 43.93 kilómetros que se desarrollará en el municipio de Temascaltepec, dentro de un área natural protegida del Estado de México.

De acuerdo con la gaceta ecológica de la Semarnat, el proyecto que se ubica en la zona protectora forestal de las cuencas de los ríos Valle de Bravo, Malacatepec y Temascaltepec, es un territorio considerado de alta relevancia ecológica debido a que resguarda recursos naturales clave, como la captación de agua, así como hábitats de diversas especies de flora y fauna.

El proyecto de modernización se desarrollará durante tres años, en los que se realizarán trabajos de preparación del terreno, construcción y retiro de instalaciones provisionales, y se estima que la vía tenga una vida útil de 25 años. Actualmente, la carretera es angosta y funciona con un solo carril por sentido, lo que equivale a una vialidad básica donde los vehículos tienen poco espacio para rebasar y la circulación puede volverse lenta o riesgosa en algunos tramos.

Con la modernización se busca ampliar la carretera para hacerla más segura y eficiente, al incrementar su ancho de siete a 13 metros e incluir espacios laterales que permitan maniobras de rebase y mejor flujo vehicular. Además, se contempla la construcción y mejora de obras complementarias, como sistemas de drenaje, para evitar encharcamientos y garantizar un mejor funcionamiento de la vialidad a largo plazo.

En esta región existen especies de valor ambiental como la mariposa monarca (Danaus plexippus), el ajolote de arroyo (Ambystoma rivulare) y la lagartija Sceloporus grammicus, además de ecosistemas de bosque de pino y pino-encino, lo que incrementa la importancia de evaluar cuidadosamente los impactos del proyecto.

De acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), los efectos de la obra se consideran relevantes no solo por su ubicación en un área protegida, sino también por las condiciones actuales de la región, donde ya existen alteraciones derivadas de la carretera en operación.

El documento señala que alrededor del 40 por ciento de la superficie del proyecto se localiza en zonas previamente impactadas, como caminos existentes, terrenos baldíos o áreas de cultivo, lo que limita en cierta medida la generación de nuevos daños, aunque reconoce afectaciones importantes como la reducción de la cobertura vegetal.

El estudio advierte que, si bien el proyecto no promueve el uso intensivo ni continuo de recursos naturales, sí implica impactos significativos, especialmente por la remoción de vegetación forestal. Por ello, establece que su viabilidad depende de la aplicación estricta de medidas de prevención, mitigación y compensación que permitan reducir los efectos negativos y preservar el equilibrio ambiental de la zona.

Entre las principales acciones previstas durante la etapa de construcción se incluyen el manejo adecuado de residuos para evitar la contaminación de agua y suelos, la prohibición de instalar obras cerca de cuerpos de agua, la capacitación ambiental del personal, el uso de sanitarios portátiles y la reparación oportuna de maquinaria para prevenir derrames. También se contemplan programas de reforestación, rescate de suelos orgánicos y protección de hábitats para disminuir la pérdida de biodiversidad y la fragmentación de ecosistemas.

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