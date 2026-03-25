Iniciativa de Sheinbaum no compromete la disciplina fiscal ni las facultades presupuestarias del Congreso
La procuradora fiscal de la federación, Grisel Galeano García, explicó que la propuesta busca establecer un marco jurídico sólido para la planeación de inversión en infraestructura a largo plazo, no generará deuda adicional y armonizará el gasto público
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La iniciativa presidencial de Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar busca fortalecer la capacidad de inversión del Estado mediante un marco jurídico de planeación más claro, pero sin debilitar los controles presupuestarios ni alterar el régimen de responsabilidad hacendaria vigente, sostuvo la procuradora fiscal de la federación, Grisel Galeano García.
“Lo que la iniciativa propone es establecer un marco jurídico más claro para la planeación, estructuración y coordinación de proyectos estratégicos, particularmente en aquellos casos que requieren participación de distintas dependencias, concurrencia de recursos públicos y privados, o ejecución en más de un ejercicio fiscal”, informó.
La propuesta enviada por Claudia Sheinbaum a la Cámara de Diputados establece que todos los proyectos desarrollados por esta ley deben ajustarse a la disponibilidad presupuestaria, al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) aprobado, a la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) y a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH).
“El proyecto se construye sobre ese mismo sistema, y establece que todos los proyectos que se desarrollen al amparo de la ley deberán sujetarse, en todo momento, a la disponibilidad presupuestaria, al Presupuesto aprobado por esta Cámara, a la Ley de Ingresos de la Federación y a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como a los criterios de sostenibilidad de las finanzas públicas que han permitido preservar la estabilidad macroeconómica del país”, sostuvo Galeano García.
La procuradora fiscal detalló que la propuesta tampoco altera la determinación del déficit público, la medición de los Requerimientos Financieros del Sector Público ni el registro de la deuda pública. “La contabilidad pública, la medición del balance, los límites de endeudamiento y los indicadores fiscales permanecen exactamente en los mismos términos”, dijo.
En lo que hace al control sobre compromisos plurianuales, Galeano García explica que solo pueden asumirse si existe disponibilidad presupuestaria, se respeta el equilibrio fiscal y cuentan con la autorización previa de la Cámara de Diputados en el PEF.
El proyecto se construye sobre criterios de sostenibilidad de las finanzas públicas, buscando que la planeación de largo plazo sea compatible con la disciplina fiscal y la estabilidad macroeconómica del país. “El desarrollo de infraestructura estratégica requiere visión de largo plazo, pero debe realizarse siempre dentro de un marco de legalidad, responsabilidad hacendaria y control democrático del gasto”, subrayó.
En resumen, menciona, “se trata de hacer compatible la disciplina fiscal con la planeación de largo plazo, dentro del marco constitucional vigente, manteniendo el control presupuestario del Congreso y la sostenibilidad de finanzas públicas”.
Asimismo, explicó que la ley no modifica la legislación vigente en materia de contratación pública, obra pública, asociaciones público-privadas, fiscalización o transparencia, por lo que los proyectos deberán cumplir con las reglas de competencia, control y rendición de cuentas previstas en el orden jurídico actual.