Iniciativa de Sheinbaum no compromete la disciplina fiscal ni las facultades presupuestarias del Congreso

La procuradora fiscal de la federación, Grisel Galeano García, explicó que la propuesta busca establecer un marco jurídico sólido para la planeación de inversión en infraestructura a largo plazo, no generará deuda adicional y armonizará el gasto público

Yazmín Morales

La iniciativa presidencial, detalla, no autoriza gasto ni crea deuda de forma automática, tampoco sustituye el proceso de aprobación anual del presupuesto.

La propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum es analizada por las Comisiones Unidas de Infraestructura y de Hacienda y Crédito Público Cámara de Diputados.