Méxicodomingo, 12 de abril de 2026

Inmobiliaria enfrenta denuncias por departamentos en preventa sin obras iniciadas en NL

Más de 1,000 compradores son afectados por la inmobiliaria Proyectos 9 por departamentos en preventa cuyas obras están detenidas. Piden investigación por posible esquema Ponzi y reembolso.

David Casas / Corresponsal

Sin embargo, en sesión de información de los afectados, éstos dijeron que tienen conocimiento de más de 150 demandas penales y 100 mercantiles.

“Nosotros hacíamos el análisis y a nosotros siempre nos llevaba a que podía ser considerado un esquema Ponzi porque los recursos de unos proyectos eran destinados a otros, se iban haciendo así”, explicó el abogado defensor.

Proyectos detenidos y afectados

Los afectados dicen que son ocho edificios de departamentos que tienen años parados en donde la gente compró en preventa y las obras no han iniciado.

La defensa dio datos sobre proyectos que son torre Sohl, ubicada en la Avenida Constitución en la colonia Mirador, puesta en preventa en mayo de 2019, que contempla departamentos, oficinas, lofts y locales comerciales.

Otras torres de departamentos que Proyectos 9 todavía no comienza a construir son Moca amarillo, Moca verde y Moca azul.

