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Méxicoviernes, 27 de marzo de 2026

Instala Jucopo comité que evaluará a aspirantes a consejeros electorales del INE

La convocatoria para aspirantes a ocupar consejerías electorales del INE está abierta hasta las 18:00 horas de este viernes 27 de marzo

Atzayacatl Cabrera / El Sol de México

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados aprobó el acuerdo para su confirmación y designó de manera honoraria a Marcela Elena Fernández Domínguez, Rubén Jesús Lara Patrón y Selene Cruz Alcalá.

Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), institución que propone a dos de los cinco integrantes del comité, lo hizo con Irma Ramírez Cruz y Miriam Rodríguez Armenta.

El registro para las y los aspirantes está abierto hasta este viernes 27 de marzo a las 18:00 horas.

Asimismo, el Comité Técnico de Evaluación tendrá del 30 de marzo al 17 de abril para evaluar los perfiles y proponer tres quintetas de las que elegirán a los próximos consejeros.

Poeta y periodista que navega entre versos y datos duros. Reportero de Presidencia; también le sigo los pasos al Legislativo.

Atzayacatl Cabrera
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