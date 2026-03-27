Instala Jucopo comité que evaluará a aspirantes a consejeros electorales del INE

La convocatoria para aspirantes a ocupar consejerías electorales del INE está abierta hasta las 18:00 horas de este viernes 27 de marzo

Atzayacatl Cabrera / El Sol de México

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados aprobó el acuerdo para su confirmación y designó de manera honoraria a Marcela Elena Fernández Domínguez, Rubén Jesús Lara Patrón y Selene Cruz Alcalá.

Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), institución que propone a dos de los cinco integrantes del comité, lo hizo con Irma Ramírez Cruz y Miriam Rodríguez Armenta.

El registro para las y los aspirantes está abierto hasta este viernes 27 de marzo a las 18:00 horas.

Asimismo, el Comité Técnico de Evaluación tendrá del 30 de marzo al 17 de abril para evaluar los perfiles y proponer tres quintetas de las que elegirán a los próximos consejeros.