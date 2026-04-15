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Méxicomiércoles, 15 de abril de 2026

Semarnat lanza estrategia nacional para limpiar playas a través del intercambio de materiales

La iniciativa busca reducir la contaminación plástica en playas mediante el canje de residuos reciclables por productos básico

Victor Hugo Solano

Intercambio de residuos: incentivo directo para la ciudadanía

Economía circular y conciencia ambiental

En este sentido, la participación de empresas como Ecoce y Tetra Pak resulta clave, ya que aportan infraestructura y experiencia en el reciclaje, consolidando una alianza estratégica con el sector público.

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