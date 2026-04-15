Esta iniciativa es un modelo de economía circular, donde los residuos dejan de ser basura para convertirse en recursos reutilizables. / Foto: Pixabay

Con el objetivo de frenar la creciente contaminación de plástico en las costas mexicanas, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en coordinación con Ecoce y Tetra Pak, presentó la iniciativa “Playas con valor: intercambia tus residuos por un mar limpio”, un programa que busca incentivar la participación ciudadana en el reciclaje a través de un esquema de intercambio de materiales.

Esta iniciativa forma parte de la Estrategia Nacional de Limpieza y Conservación de Playas y Costas de México 2025-2030, impulsada por el Gobierno federal, con el propósito de revertir el daño ambiental en los litorales del país y promover una cultura de responsabilidad compartida entre sociedad, iniciativa privada y autoridades.

La campaña arranca en tres entidades clave: Nayarit, Oaxaca y Tabasco, donde se llevarán a cabo jornadas de acopio en destinos turísticos representativos. La primera actividad tendrá lugar el 17 de abril en Rincón de Guayabitos, seguida por Mazunte el 24 de abril y Paraíso el 29 de abril, marcando el inicio de un esfuerzo que podría replicarse a nivel nacional.

Uno de los elementos más destacados de esta programa es el modelo de intercambio de residuos reciclables por productos de consumo básico, lo que busca incentivar la participación activa de la población. Cada persona podrá entregar entre uno y cinco kilos de residuos por categoría, a cambio de artículos como café, cereales o plantas, generando así un beneficio inmediato para quienes colaboren.

Entre los materiales que serán recibidos se encuentran plásticos PET, envases HDPE, latas de aluminio, hojalata, empaques flexibles y envases de Tetra Pak, siempre y cuando estén limpios, secos y separados. Esta medida no solo facilita el proceso de reciclaje, sino que también fomenta hábitos responsables en el manejo de desechos.

“Playas con valor” se enmarca dentro de un modelo de economía circular, donde los residuos dejan de ser basura para convertirse en recursos reutilizables. Autoridades ambientales destacaron que el programa busca demostrar que es posible dar una segunda vida a los residuos domésticos, reduciendo su impacto en los ecosistemas marinos.

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