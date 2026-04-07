Invalida SCJN prohibición para percibir salario y pensión por viudez del ISSSTE

La activista reprochó que en el país mejor se castigue tener una mascota exótica que obligar a una niña a casarse con un hombre de 60 años a quien ni conoce

De acuerdo con las autoridades, en los últimos días se han detectado menos de 70 contagios de la enfermedad en el país

El documento servirá para recoger la pensión de adultos mayores así como las becas del Bienestar para las infancias

La secretaria de Bienestar informó que este mes solo será el registro para adultos de 85 años y más

La mandataria reclamó que las autoridades internacionales no reconozcan los “avances que se ha tenido en México sobre este delito”

La Fiscalía de Sonora informó que se cuenta con una orden de aprehensión para el presunto responsable, el cual es buscado por las autoridades

Sin embargo, al exceder este plazo, el Pleno tramitó una Declaratoria General de Inconstitucionalidad , la cual fue resuelta este 7 de abril por mayoría de votos e invalidó esta norma para cualquier persona a la que se le quiera aplicar.

Cualquier persona con un salario bajo el régimen del ISSSTE podrá también recibir una pensión por viudez sujeta al mismo régimen, ya que estas percepciones económicas responden a diferentes derechos

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la prohibición para recibir una pensión por viudez para trabajadores del Estado, al mismo tiempo que se recibe un salario bajo el régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).