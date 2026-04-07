Invalida SCJN prohibición para percibir salario y pensión por viudez del ISSSTE
Cualquier persona con un salario bajo el régimen del ISSSTE podrá también recibir una pensión por viudez sujeta al mismo régimen, ya que estas percepciones económicas responden a diferentes derechos
Ariadna Lobo
Sin embargo, al exceder este plazo, el Pleno tramitó una Declaratoria General de Inconstitucionalidad, la cual fue resuelta este 7 de abril por mayoría de votos e invalidó esta norma para cualquier persona a la que se le quiera aplicar.