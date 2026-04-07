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Méxicomartes, 7 de abril de 2026

Invalida SCJN prohibición para percibir salario y pensión por viudez del ISSSTE

Cualquier persona con un salario bajo el régimen del ISSSTE podrá también recibir una pensión por viudez sujeta al mismo régimen, ya que estas percepciones económicas responden a diferentes derechos

Ariadna Lobo

Sin embargo, al exceder este plazo, el Pleno tramitó una Declaratoria General de Inconstitucionalidad, la cual fue resuelta este 7 de abril por mayoría de votos e invalidó esta norma para cualquier persona a la que se le quiera aplicar.

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